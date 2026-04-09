Nella notte mediorientale si sono verificati nuovi attacchi in Libano che hanno causato oltre 200 vittime. Nel frattempo, le autorità di Teheran hanno minacciato di chiudere lo stretto di Hormuz, punto chiave per il traffico marittimo mondiale. In Occidente, il presidente degli Stati Uniti ha criticato la Nato, affermando che l’Alleanza non era presente quando era più necessaria. La regione resta in tensione, tra scontri, promesse di azioni e preoccupazioni economiche.

Trump minaccia di mantenere le forze Usa in Iran e nell’area finché l’accordo non sarà rispettato. Intanto si aggrava il bilancio in Libano, cresce la tensione su Hormuz e i repubblicani temono il costo elettorale. La notte mediorientale si riaccende tra annunci bellici, tregue fragili e timori per l’economia globale. Donald Trump rivendica l’intesa con l’Iran ma avverte che navi, aerei e militari Usa resteranno nell’area finché l’accordo non sarà pienamente rispettato. "Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente rispettato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovi raid in Libano: oltre 200 morti. Teheran minaccia: "Hormuz chiuso". E Trump attacca la Nato: "Non c'era quando avevamo bisogno”

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