Lunedì 11 maggio alle 11.30 si terrà un incontro online promosso da Banco Bpm, rivolto ai sacerdoti. L’obiettivo dell’evento è fornire informazioni sulla prevenzione delle truffe online e telefoniche, con particolare attenzione ai raggiri via mail e chiamate fraudolente. La sessione si concentrerà sui modi per riconoscere e difendersi da queste frodi, offrendo strumenti utili per contrastare le truffe digitali.

DEDICATO AI SACERDOTI. Banco Bpm promuove lunedì 11 maggio alle 11.30 un incontro online dedicato alla prevenzione di truffe e raggiri telefonici o via mail. Un momento di informazione e sensibilizzazione per aiutare i sacerdoti a riconoscere e prevenire truffe e raggiri sempre più sofisticati. È questo l’obiettivo dell’incontro online promosso da Banco Bpm, in programma lunedì 11 maggio alle ore 11.30. Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentati i tentativi di frode tramite telefonate, email o messaggi apparentemente affidabili, nei quali viene richiesto di effettuare bonifici istantanei verso conti correnti dai quali poi risulta impossibile recuperare le somme versate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffe online e telefoniche, incontro formativo di Banco Bpm

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