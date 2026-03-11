Truffe e furti informatici | un incontro per difendersi online tra tecnologia e diritto

Sabato 14 marzo alle 10 si terrà nel Salone del Popolo un incontro dedicato alle truffe e ai furti informatici. L’evento si concentrerà su come riconoscere le truffe online, prevenire il furto di credenziali e attivare le tutele adeguate in caso di frode. Partecipano esperti di tecnologia e diritto che discuteranno di questi temi per informare il pubblico sulle pratiche di difesa online.

Come riconoscere una truffa online, prevenire il furto di credenziali e sapere quali tutele attivare in caso di frode: sono questi i temi al centro dell'incontro "Truffe e furti informatici: difendersi online tra tecnologia e diritto" in programma sabato 14 marzo alle 10 nel Salone del Popolo del.

