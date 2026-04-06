Frosinone | truffa online da 85.000 euro a Roccasecca denunciato 43enne

A Roccasecca, in provincia di Frosinone, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni, originario della Sicilia, per una truffa online che ha coinvolto circa 85.000 euro. L’indagine, condotta dai militari della locale stazione, ha portato all’identificazione del soggetto coinvolto. La denuncia è stata formalizzata in seguito alle verifiche sulle modalità di pagamento e alle testimonianze raccolte.

I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, situata in provincia di Frosinone, hanno proceduto a deferire in stato di libertà un uomo di 43 anni, originario della Sicilia, per il reato di truffa. L’azione è stata comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Dettagli dell’Indagine. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia-querela presentata da un cittadino del luogo. Grazie a un’attenta attività investigativa, è stato possibile accertare che l’indagato, attraverso la pubblicazione di falsi annunci riguardanti investimenti online, ha messo in atto una serie di artifici e raggiri. Questi stratagemmi hanno indotto la vittima a effettuare diversi bonifici bancari, per un importo complessivo di euro 85. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: truffa online da 85.000 euro a Roccasecca, denunciato 43enne Annunci online per investimenti fittizi: 43enne siciliano denunciato per una truffa da 85mila euroAvrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro. Leggi anche: Frosinone: sventata truffa informatica da 250.000 euro, nelle rete dei malviventi un 64enne Temi più discussi: Frosinone, truffa al benzinaio: diesel allungato con acqua. Automobilisti in panne, sequestrati 11 mila litri di carburante; Truffa online sui ricambi auto: due denunciati; Infrange il foglio di via e viene sorpresa a rubare in un supermercato a Frosinone, arrestata una donna; Vendono Ricambi Auto Online, ma è una Truffa. Frosinone: truffa online da 85.000 euro a Roccasecca, denunciato 43enneI militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, in provincia di Frosinone, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di ... agenzianova.com Truffa online da 85mila euro, denunciato siciliano mente del raggirocomputer tastiera pccomputer tastiera pc Avrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per ... msn.com TrmWeb.it. . Serie B - Frosinone, parla Alvini: "Con il Palermo ci sarà bisogno di tutta la città" facebook Calcio Serie B: Frosinone-Padova 2-0. Con due reti segnate in 4 minuti i laziali battono i biancoscudati e agganciano il Venezia, che ha una partita in meno, in testa alla classifica. x.com