Un’ottantaduenne è stata coinvolta in una truffa in corso, quando alcuni agenti di passaggio si sono presentati a casa sua. Una persona ha finto di essere un maresciallo dei carabinieri, dicendole che suo figlio era in caserma per aver rubato un’auto. Per liberarlo, le è stato richiesto di consegnare denaro e gioielli. Gli agenti hanno poi aiutato la donna a mettere in fuga il truffatore.

"Signora, sono il maresciallo dei carabinieri, suo figlio è in caserma da noi. Ha rubato un’auto, per liberarlo ci deve consegnare denaro e gioielli". Fingendosi un militare, un truffatore ha chiamato un’anziana tentando di raggirarla ma l’occhio vigile degli agenti e un intervento scattato con tempismo chirurgico hanno impedito che l’ennesima truffa ai danni di una persona fragile venisse portata a compimento. È accaduto l’altro pomeriggio, quando il personale della Squadra mobile di Pavia ha arrestato due egiziani di 28 e 22 anni, residenti rispettivamente a Torino e Matera, colti in flagranza di reato per truffa pluriaggravata ai danni di una ottantunenne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa in corso a ottantaduenne. Agenti di passaggio la salvano

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