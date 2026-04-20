Soccorso a Torino Centro dopo avere scavalcato la ringhiera del balcone gli agenti lo salvano

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, in piazza Cavour nel centro di Torino, un individuo ha scavalcato la ringhiera di un balcone. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvarlo, evitando che la situazione si aggravasse. L’intervento si è svolto senza ulteriori conseguenze e si è concluso con il soccorso della persona.

Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 in piazza Cavour, nel centro di Torino, dove l'intervento della polizia locale ha evitato che una situazione critica finisse in tragedia. Un italiano sulla sessantina, che minacciava di lasciarsi cadere dal balcone del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Seduta sulla ringhiera del balcone con una gamba nel vuoto: paura in pieno centroUna segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri a San Daniele del Friuli. Tiene il figlioletto di due anni a penzoloni fuori dalla ringhiera del balcone per punirlo, madre finisce nei guai a TorinoInizialmente indagata per tentato omicidio, la donna deve rispondere di abuso di mezzi di correzione ed è stata collocata in comunità coi bambini Lo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Manifestazione Torino per Gaza Torino – 18 aprile 2026; Milo, il riccio senza zampa e palato è diventato mascotte: una serata di musica per dargli un futuro; Si incontrano in centro a Torino per la vendita di un Rolex e scatta il furto lampo: 21enne arrestato; Torino, anziano fragile al centro di un caso giudiziario: due badanti sotto accusa. Soccorso a Torino Centro dopo avere scavalcato la ringhiera del balcone, gli agenti lo salvanoUn drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 in piazza Cavour, nel centro di Torino, dove l'intervento della polizia locale ha evitato che una situazione critica fini ... torinotoday.it Degli insulti omofobi e uno schiaffo al volto per uno zainetto arcobaleno. È quanto successo a un volontario del Torino Pride, aggredito nel centro di Torino dopo aver lasciato il Lovers Film Festival, in corso in questi giorni sotto la direzione artistica di Vladimir - facebook.com facebook