Colto da malore agenti gli salvano la vita

Un uomo di 51 anni di origine rumena è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua Ford Fiesta. Due agenti del Reparto Mobile di Senigallia, il sovrintendente Michele Candito e l’assistente capo Jean Paul Marino, sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a salvargli la vita. L’episodio è avvenuto ieri mattina e i due agenti hanno agito prontamente per prestare soccorso.

Il sovrintendente e caposquadra Michele Candito e l’assistente capo coordinatore Jean Paul Marino del Reparto Mobile di Senigallia hanno salvato la vita a un 51enne di origine rumena che ieri mattina è stato colto da un malore mentre si trovava alla guida della sua Ford Fiesta. Erano circa le 11 quando i due poliziotti, di rientro dal servizio prestato in occasione delle Paralimpiadi di Cortina e che si stavano dirigendo verso la Questura di Padova, all’altezza di Rosà, nel comune di Bassano del Grappa, hanno notato l’auto contro un palo a margine della carreggiata. L’airbag era esploso e nel sedile di guida era ancora seduto, immobile il conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colto da malore, agenti gli salvano la vita Articoli correlati Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vitaUn uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). Malore sul bus davanti alla stazione: gli agenti della Polfer gli salvano la vita con un massaggio cardiacoIntorno alle 16:50 di oggi pomeriggio un uomo di 81 anni è stato colpito da un grave malore mentre si trovava a bordo di un autobus Asf vicino a... COLTO DA MALORE IN CASA, VIENE SALVATO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE | 17/10/2025 Approfondimenti e contenuti su Colto da malore agenti gli salvano la... Temi più discussi: Agenti di rientro da un servizio alle Paralimpiadi salvano un'automobilista colto da malore; Colto da malore, agenti gli salvano la vita; Colto da un malore lungo l'autostrada, l'operazione eroica degli agenti; Colto da malore finisce fuori strada: automobilista in arresto cardiaco salvato dai poliziotti. Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vitaDue poliziotti salvano un uomo colto da malore dopo un incidente a Bassano del Grappa, intervenendo durante il rientro dal servizio Paralimpiadi. virgilio.it Colpito da malore al volante, si schianta contro un palo: i poliziotti lo rianimanoRosà, 40enne colpito da malore si schianta contro un palo: salvato da due poliziotti con manovre di rianimazione. nordest24.it "A questo punto, Fantozzi, venne colto da un leggero sospetto" [Cit.] - facebook.com facebook Agenti di rientro da un servizio alle Paralimpiadi salvano un'automobilista colto da malore x.com