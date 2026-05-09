Truffa del finto carabiniere sventato il raggiro
Una truffa telefonica con tecnica di “spoofing” è stata fermata grazie alla reazione di una residente di Vairano Patenora. L’individuo che ha tentato di ingannarla si spacciava per un carabiniere, ma la donna ha riconosciuto i segnali e ha evitato di cadere nella trappola. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio per approfondire eventuali collegamenti e prevenire altri tentativi simili.
Un tentativo di truffa telefonica, messo in atto con la tecnica dello “spoofing”, è stato sventato grazie alla prontezza e al sangue freddo di una cittadina di Vairano Patenora. L’episodio è stato denunciato presso la stazione dei carabinieri di Vairano Scalo, che ha immediatamente avviato gli.🔗 Leggi su Casertanews.it
ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO
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