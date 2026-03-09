Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro | sventato il raggiro

I Carabinieri di Solarolo hanno fermato una truffa ai danni di un’anziana del paese, riuscendo a recuperare l’intera somma di 48 mila euro che era stata richiesta tramite una falsa telefonata da un finto carabiniere. La vittima, convinta di dover effettuare un bonifico, si era affidata alle istruzioni ricevute. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la truffa avesse successo.

Il repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare l'autore della truffa Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, ma il raggiro fortunatamente viene sventato. I Carabinieri della stazione di Solarolo hanno evitato, nei giorni scorsi, una truffa ai danni di una anziana del paese, riuscendo a recuperare l’intera somma che la vittima era stata indotta a versare. La donna è stata contattata telefonicamente da un individuo che, con tono rassicurante, si sarebbe presentato come un "maresciallo dei Carabinieri". Il malfattore sarebbe riuscito a convincere la donna della necessità di effettuare con urgenza un bonifico di quasi 48mila euro su una carta prepagata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

