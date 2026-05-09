Due uomini provenienti da Villaricca e Melito sono stati fermati a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, con l’accusa di aver truffato anziani. Dopo l’arresto, si è tenuta un’udienza per direttissima che ha portato alla convalida dell’arresto, ma senza l’applicazione di misure cautelari. I due sono stati poi rilasciati e tornano a disposizione delle autorità.

Si è conclusa con la convalida dell’arresto ma senza applicazione di misure cautelari l’udienza per direttissima nei confronti di due uomini originari di Villaricca e Melito, fermati a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di anziani. I due erano stati arrestati in flagranza dai carabinieri nella giornata del 7 maggio 2026 con l’accusa di aver messo in atto il cosiddetto metodo della “falsa rapina”, una tecnica utilizzata per raggirare persone anziane facendo leva sulla paura e sull’urgenza. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri di Bastia Umbra, uno degli indagati, identificato come F.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Truffa agli anziani, arrestati due uomini di Villaricca e Melito: tornano liberi dopo la direttissima

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