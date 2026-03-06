Truffa in Friuli | due napoletani rubano 15k di oro agli anziani

Due uomini di origine napoletana sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana per aver sottratto circa 15 mila euro in oro a una coppia di anziani nella Bassa friulana. L'episodio è avvenuto recentemente e ha portato all'arresto dei due sospettati, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine. La vicenda riguarda una truffa ai danni di persone anziane nella regione.

Due uomini di origine napoletana sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana per una truffa ai danni di una coppia di anziani nella Bassa friulana. Il fatto risale al 22 maggio 2025 e ha portato alla sottrazione di monili d'oro per un valore superiore a 15mila euro. L'indagine è stata condotta con precisione chirurgica, portando all'identificazione dei due sospetti, residenti a Napoli, con età di 25 e 43 anni. La dinamica del crimine ha l'uso di una falsa identità da parte di uno dei colpevoli, che si è spacciato per un maresciallo dei Carabinieri durante una chiamata telefonica. La dinamica dell'inganno e il ruolo delle vittime Il meccanismo della frode si è basato sulla manipolazione psicologica e sull'assenza fisica della vittima maschile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Truffa agli anziani in centro ad Arezzo: due arresti in flagranza, recuperati oro e contantiConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.

Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euroL’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la carreggiata sud dell’Autostrada A1.

Contenuti utili per approfondire Truffa in Friuli due napoletani rubano....

Temi più discussi: Sottraggono gioielli e denaro con la truffa del finto maresciallo, arrestati; UDINE | TRUFFA AI DANNI DI PERSONE ANZIANE: TRE ARRESTI DA PARTE DELLA POLIZIA; Raffica di truffe in Friuli: incastrato il finto carabiniere che raggirava gli anziani; Due colpi in poche ore, stessa auto sospetta: anziane nel mirino.

Truffano una coppia per 15mila euro in Friuli, arrestati due napoletaniDue uomini di 25 e 43 anni, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine). Sono ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una coppia di anziani avv ... napolitoday.it

Truffarono coppia di anziani per 15mila euro in Friuli, due arresti(ANSA) - UDINE, 06 MAR - Due uomini di 25 e 43 anni, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in ... msn.com

"Contattare subito il CUP", Attenzione alla TRUFFA svuota conto: cosa fare ...Continua - facebook.com facebook

Ancora una truffa via telefono, vittima questa volta una donna in via Fabio Severo triesteallnews.it/2026/03/ancora… x.com