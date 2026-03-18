Lugo | bellezza che cura le pazienti oncologiche

A Lugo, presso la sede dello Ior in via Tellarini 96, è stato inaugurato il 16 gennaio un nuovo servizio di supporto dedicato alle donne affette da tumore. Si tratta di un percorso che offre cure estetiche ed emotive pensate specificamente per le pazienti oncologiche, con l’obiettivo di accompagnarle durante il percorso di terapia. La struttura si rivolge a chi necessita di un aiuto concreto in momenti difficili.

La sede dello Ior di Lugo, in via Tellarini 96, ha inaugurato il 16 gennaio un servizio di cura estetica ed emotiva dedicato alle pazienti oncologiche. Il progetto La forza e il sorriso nasce per contrastare gli effetti fisici delle terapie pesanti, offrendo supporto psicologico e prodotti cosmetici donati dai brand. L’iniziativa porta nel territorio romagnolo una pratica internazionale che mira a restituire dignità e benessere alle donne malate attraverso la valorizzazione del proprio corpo. Barbara, beauty coach del progetto, coordina l’attività insieme a una psicologa e a volontari medici, trasformando lo spazio dell’Istituto in un luogo di accoglienza familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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