Trucchi per dormire meglio ed evitare l'insonnia il neurologo Oldani | Una cena leggera tre o quattro ore prima aiuta

Circa 10 milioni di italiani soffrono di insonnia, un disturbo che può avere conseguenze sulla salute se dura a lungo. Un neurologo ha suggerito che consumare una cena leggera tre o quattro ore prima di andare a letto può favorire un sonno più riposante. Questa strategia rientra tra le pratiche consigliate per migliorare la qualità del riposo e ridurre i problemi legati all'insonnia.

L'insonnia colpisce circa 10 milioni di italiani e, se persistente, può causare seri danni alla nostra salute. Fanpage.it ha chiesto al neurologo Alessandro Oldani quali siano le pratiche che aiutano a favorire il sonno, come cenare presto e alcune tecniche di rilassamento, e cosa invece sarebbe meglio evitare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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