Un neurologo spiega che per migliorare il sonno è importante evitare l'uso di schermi, praticare sport intensi e discutere prima di andare a letto. Questi sono alcuni dei consigli più condivisi per favorire un riposo più riposante. La qualità del sonno influisce sulla salute generale, e seguire queste indicazioni può aiutare a dormire meglio.

Dormire è fondamentale tanto quanto l'alimentazione per il nostro benessere fisico e psicologico: un neurologo spiega a Fanapage.it l'importanza di un sonno di qualità e quali sono le abitudini che possono aiutarci a ottenerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

È meglio fare la doccia al mattino o prima di andare a dormire?Alcuni preferiscono docciarsi la mattino, altri la sera: diversi studi hanno analizzato pro e contro, evidenziando come in realtà l'importante sia...

Lo spray per cuscino è diventato la mia coccola prima di andare a dormire. E non posso più farne a menoSi scrive aromaterapia si legge, e percepisce, relax, stimolazione dei sensi e benessere.

Aggiornamenti e notizie su Ferini Strambi

Discussioni sull' argomento Come dormire meglio, il neurologo Ferini Strambi: Evitate schermi, sport e litigi prima di andare a letto; La cena ideale per dormire bene? Per il buon sonno servono più fibre.

Morte Erika Ferini Strambi/ Le parole degli amici, il giallo degli slip e quell’incontro sospetto…Erika Ferini Strambi venne trovata senza vita il 5 luglio nei campi fuori Milano: ma come è morta? E' stata uccisa? Il punto di Chi l'ha visto Il giallo di Erika Ferini Strambi ieri a Chi l’ha visto, ... ilsussidiario.net

Erika Ferini Strambi, la morte è un giallo. L'autopsia: nessuna violenza. Ma restano troppe le anomalieI primi risultati dell'autopsia non chiariscono il giallo della morte di di Erika Ferini Strambi, la donna 53 anni, trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, nel ... ilmessaggero.it

Non è solo un’abitudine post pranzo, ma una pratica sempre più diffusa anche tra sportivi, studenti e lavoratori. Secondo il neurologo Luigi Ferini Strambi, la durata è decisiva. Una questione di minuti, orari e piccoli accorgimenti che fanno la differenza. - facebook.com facebook