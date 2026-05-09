Trovato un centauro disperso nella zona collinare | è morto cadendo dalla moto

Le ricerche di un uomo di 62 anni, disperso nella zona collinare vicino a San Vito di Fagagna, sono terminate con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Secondo le prime notizie, l’uomo è morto a causa di una caduta dalla moto. Le operazioni di ricerca erano iniziate ieri sera e si sono concluse questa mattina. Non sono stati segnalati altri infortuni o persone coinvolte.

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