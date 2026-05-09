Trovato un centauro disperso nella zona collinare | è morto cadendo dalla moto
Le ricerche di un uomo di 62 anni, disperso nella zona collinare vicino a San Vito di Fagagna, sono terminate con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Secondo le prime notizie, l’uomo è morto a causa di una caduta dalla moto. Le operazioni di ricerca erano iniziate ieri sera e si sono concluse questa mattina. Non sono stati segnalati altri infortuni o persone coinvolte.
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche, in corso da ieri sera, di Bruno Zucchiatti, 62enne motociclista disperso nei dintorni di San Vito di Fagagna. Il corpo dell'uomo, infatti, è stato ritrovato stamattina nelle campagne limitrofe al paese, e i soccorritori non hanno potuto fare.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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