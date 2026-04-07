Tragedia sulle montagne del Canton Ticino | trovato morto un 73enne disperso nella notte

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nelle montagne del Canton Ticino dopo essere stato disperso durante la notte. La sua scomparsa aveva generato ore di ricerche da parte delle forze di soccorso, che hanno concluso le operazioni con il ritrovamento del corpo senza vita. La tragedia ha chiuso un episodio di scomparsa che aveva attirato l’attenzione della comunità locale e delle squadre di soccorso.

Ricerche scattate in serata tra Prugiasco e Acquarossa: l’uomo, residente nel Luganese, è stato individuato senza vita in un riale nella zona di Negrentino Ore di apprensione, poi il ritrovamento che ha spento ogni speranza. Si è conclusa in tragedia la scomparsa di un uomo nelle montagne del Canton Ticino. L’allarme era scattato nella serata di ieri, quando era stata segnalata la scomparsa di un 73enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, che si trovava nella zona di Prugiasco. Le ricerche sono partite immediatamente e si sono concentrate nell’area montana tra Prugiasco e Acquarossa. Poco prima della mezzanotte, i soccorritori hanno individuato l’uomo nella zona di Negrentino, all’interno di un riale a circa 800 metri di quota. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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