Sospensione idrica nella zona collinare di Salerno | arrivano le autobotti i consigli per i residenti
Martedì 28 aprile 2026, a partire dalle 5 del mattino, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per circa 24 ore in diversi quartieri collinari della città. La sospensione si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di collegamento su una condotta integrativa tra due punti di approvvigionamento. Per garantire il rifornimento, sono state messe a disposizione autobotti che distribuiranno acqua ai residenti interessati.
Rubinetti a secco in vista per numerosi quartieri collinari della città. Martedì 28 aprile 2026, a partire dalle ore 5, sarà sospesa l’erogazione idrica per circa 24 ore a causa di lavori di allaccio su una condotta integrativa “Mercato San Severino - Salerno”, eseguiti da Ausino S.p.A.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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