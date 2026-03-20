Napoli partono i lavori al Virgiliano | Torneranno gli alberi

I lavori al Virgiliano di Napoli sono iniziati ieri, segnando una nuova fase di intervento sul parco. Le operazioni coinvolgono il rifacimento del portale, mentre nel frattempo si prevede il ritorno degli alberi che erano stati abbattuti. La riqualificazione mira a migliorare gli spazi verdi e a rendere nuovamente fruibile il polmone verde di Posillipo.

È iniziata ieri una nuova fase per il rilancio del Virgiliano. Il polmone verde posillipino, in cui sono quasi terminati i lavori di rifacimento del portale, sarà oggetto di interventi (durata prevista di 240 giorni) che riguarderanno «il potenziamento dell’impianto botanico con l’inserimento di nuovi filari alberati e specie arbustive tipiche della macchia mediterranea», spiega una nota di Palazzo San Giacomo. Nel dettaglio, parliamo dei lavori del primo lotto, che sono finanziati dal Piano Strategico di Città Metropolitana per 921mila euro. Più in generale, «Posillipo tornerà alberata entro la fine dell’anno in corso», spiega a Il Mattino l’assessore al Verde Vincenzo Santagada. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, partono i lavori al Virgiliano: «Torneranno gli alberi» Articoli correlati Amia raccoglie gli alberi di Natale dopo le festività: torneranno a vivere nei parchi cittadini di VeronaArchiviate le festività natalizie, per molti alberi di Natale non è ancora arrivato il momento del congedo definitivo. Napoli, partono i lavori di ripavimentazione a via Toledo: strade e marciapiedi nuoviSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Contenuti utili per approfondire Napoli partono i lavori al Virgiliano... Temi più discussi: Assessore Cosenza:A fine campionato inizio lavori allo stadio Maradona; Napoli, a Port'Alba ruggine e decorazioni staccate scoperti dopo il restauro: altri 180mila euro di lavori; Ascensori, nuove caldaie e 78 alloggi recuperati: al Quarticciolo partono i lavori Ater; Giugliano, Licola Mare cambia volto: via ai lavori con fondi Pnrr. Napoli, l'assessore alle infrastrutture: Lavori al Maradona entro fine stagione. Idea hall of fameI lavori per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona partiranno a fine stagione, e l’obiettivo resta quello di correre per Euro 2032. A. tuttomercatoweb.com Napoli, via al restyling dello Stadio Maradona: lavori dopo il campionatoTra le novità più suggestive c’è l’idea di creare una Hall of Fame ispirata ai modelli americani, con le immagini dei grandi protagonisti della storia del club ... ilgazzettinovesuviano.com “Diffusione del virus superiore a 10 volte la media degli ultimi 10 anni” Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza urgente per il contenimento dei contagi di Epa - facebook.com facebook Gianfranco Zola. The Napoli Years. x.com