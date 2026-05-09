Trovati col furgone pieno di scarti di riparazioni senza formulario denunciati zio e nipote
Nella stessa giornata, le forze dell'ordine hanno individuato due situazioni illegali legate allo smaltimento di rifiuti. In un primo episodio, è stato scoperto uno scarico di materiali di scarto in una strada pubblica, mentre successivamente, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, sono stati individuati un uomo e un minore con un furgone carico di rifiuti senza documenti autorizzativi. Entrambi sono stati fermati e denunciati.
Prima hanno trovato uno scarico di rifiuti in una via, poi grazie alle telecamere, hanno trovato il colpevole insieme al nipote col mezzo ‘incriminato’ pieno zeppo di rifiuti senza averne l'autorizzazione e li hanno fermati e denunciati. È quanto accaduto nella giornata di ieri, 8 maggio, a.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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