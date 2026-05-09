Trovati col furgone pieno di scarti di riparazioni senza formulario denunciati zio e nipote

Nella stessa giornata, le forze dell'ordine hanno individuato due situazioni illegali legate allo smaltimento di rifiuti. In un primo episodio, è stato scoperto uno scarico di materiali di scarto in una strada pubblica, mentre successivamente, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, sono stati individuati un uomo e un minore con un furgone carico di rifiuti senza documenti autorizzativi. Entrambi sono stati fermati e denunciati.

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