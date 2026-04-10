Due uomini sono stati condannati a 14 anni di carcere per aver ucciso un ladro durante una rapina. Secondo la ricostruzione, l’aggressione avrebbe coinvolto più di 40 colpi di forbice, molti dei quali inferti in circa 50 secondi. Due fendenti sono risultati fatali: uno alla giugulare e l’altro al cuore. La vicenda si è svolta in un contesto di difesa personale, con le autorità che hanno confermato la condanna.

"Più di 40 colpi di forbici", la maggior parte inflitti in appena "50 secondi". Due letali: uno alla giugulare e l’altro al cuore. Il tutto mentre la vittima era a terra e si "contorceva" urlando di dolore. La pm di Milano, Maura Ripamonti, ha ricostruito così, ripercorrendo davanti alla Corte d’Assise la morte — avvenuta in "pochi secondi" — di Eros Di Ronza. L’uomo, dopo essere stato sorpreso a rubare dei gratta e vinci con un complice (poi fuggito) nel bar tabaccheria di viale Giovanni da Cermenate all’alba del 17 ottobre 2024, è stato braccato dai titolari che lo hanno gettato a terra e ucciso a colpi di forbice. La richiesta dell’accusa è di condannare entrambi gli imputati, Zhou Shu e Chongbing Liu, nipote e zio, a 14 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccisero un ladro: "Per zio e nipote 14 anni di cella"

Uccisero Eros Di Ronza mentre tentava un furto nel bar di famiglia: la procura chiede 14 anni per zio e nipoteLa procura di Milano ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per Shu Zou e Liu Chongbing, rispettivamente nipote e zio accusati di aver...

Leggi anche: Abusa del nipote di 10 anni e dell’amichetto: “Facciamo un gioco segreto”, zio condannato a sei anni

Temi più discussi: Uccise a coltellate un ladro che gli era entrato in casa: condannato a 15 anni e 6 mesi; Uccise a coltellate un ladro entrato in casa sua: macellaio di Reggio Calabria condannato a 15 anni e sei mesi; Uccisero un ladro: Per zio e nipote 14 anni di cella; Uccisero Eros Di Ronza mentre tentava un furto nel bar di famiglia: la procura chiede 14 anni per zio e nipote.

Uccisero un ladro: Per zio e nipote 14 anni di cellaPiù di 40 colpi di forbici, la maggior parte inflitti in appena 50 secondi. Due letali: uno alla giugulare ... ilgiorno.it

Ladro ucciso a Milano, pm chiede due condanne a 14 anni per gestori bar(ANSA) – MILANO, 09 APR – Quattordici anni di reclusione per entrambi per omicidio volontario col riconoscimento dell’aggravante della crudeltà, anche se con la prevalenza dell’attenuante della provoc ... espansionetv.it

Uccisero con 44 colpi di forbice il ladro dei Gratta e vinci: chiesti 14 anni di carcere milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La uccisero con tre colpi di pistola. Renata Fonte tornava la sera da un consiglio comunale a Nardò quando i sicari le si pararono davanti mentre stava per entrare in casa, e la crivellarono di colpi. Era stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di ass - facebook.com facebook