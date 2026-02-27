Festival di Sanremo il coro delle persone con disabilità tra le polemiche La mamma di un corista | Si sono meritati quel palco | la disabilità mentale non trova quasi mai spazio

Al Festival di Sanremo, il coro di persone con disabilità ha attirato sia applausi che polemiche. La madre di uno dei coristi ha commentato che loro si sono meritati il palco, sottolineando come la disabilità mentale trovi raramente spazio in eventi di questa portata. Il coro dell’Anffass ha quindi suscitato reazioni contrastanti tra sostegno e contestazione.

Applausi, ma anche polemiche. Per Valentina Tomirotti, giornalista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, «ancora una volta la disabilità entra al festival di Sanremo come parentesi emotiva, come momento edificante, come spazio di gratitudine reciproca tra persone non disabili che si ringraziano per aver "dato voce" a chi quella voce ce l'ha già». E mette subito le mani avanti: «E prima che qualcuno scriva: "Ma erano felici", la felicità non è un criterio artistico, la felicità non è inclusione, la felicità non basta a rendere una rappresentazione giusta». La questione, secondo lei, è più profonda: «La vera sfida oggi sia spostare il racconto dalla tenerezza alla competenza, dalla celebrazione simbolica alla strutturalità.