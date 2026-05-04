Trotta Bus | rientrano al lavoro gli autisti sospesi Quattro autobus fermi per manutenzione

Gli autisti di Trotta Bus sospesi dieci giorni fa sono tornati al lavoro. La decisione è stata presa dopo che i dipendenti avevano rifiutato di guidare autobus considerati obsoleti e poco sicuri. Nel frattempo, sono stati messi in manutenzione quattro veicoli, lasciando temporaneamente senza servizio alcuni percorsi cittadini. La ripresa del servizio ha coinvolto tutti i conducenti sospesi, che hanno ripreso le proprie mansioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono tutti rientrati al lavoro i dipendenti di Trotta Bus sospesi dieci giorni or sono dall’Azienda perché si erano rifiutati di condurre per le strade cittadine mezzi definiti obsoleti e poco sicuri per l’utenza e per loro stessi. Con il rientro in servizio per decisione aziendale si può dire conclusa la fase più delicata della vertenza aziendale e delle relazioni management – dipendenti. Il caso esplose allorché gli autisti, dopo aver prelevato i propri mezzi dal deposito e avviato il turno di servizio, avevano deciso di rientrare autonomamente nello stesso deposito per denunciare quella che aveva individuato come la scarsa manutenzione dei mezzi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trotta Bus: rientrano al lavoro gli autisti sospesi. Quattro autobus fermi per manutenzione Notizie correlate Trotta Bus, nessun ripensamento dell’azienda sui 15 dipendenti sospesi: chiusura totale al dialogoTempo di lettura: 3 minutiAncora un nulla di fatto sul fronte della gestione del trasporto pubblico cittadino. Bus non sicuri, scatta la protesta: sei autisti fermano il servizio TrottaTempo di lettura: < 1 minutoNuovo capitolo della vertenza Trotta e della lunghissima procedura di trasferimento della gestione del servizio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bus, vertice ad alta tensione: un’altra proroga per TrottaTrotta questa volta si presenta al tavolo, ma il risultato non cambia: è ancora muro contro muro sui bus in città. Non ha sortito gli effetti sperati il vertice a Palazzo del ... ilmattino.it Bus all’esame nel parcheggio. Collaudo in diretta a Lerici per i mezzi dell’azienda TrottaIn coda alla fermata di un bus che non è arrivato per ore. Mattinata insolita a Lerici tra pendolari in attesa delle corriere sottoposte a un intervento di revisione straordinaria organizzata sul ... lanazione.it