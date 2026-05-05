autobus senza gasolio nuovi problemi per la trotta bus

Questa mattina, due corse di Trotta Bus si sono fermate in strada nel rione Libertà e nel quartiere Capodimonte. I mezzi coinvolti non avevano gasolio, causando disagi agli utenti e interrompendo temporaneamente il servizio di trasporto pubblico. La situazione ha portato all'intervento delle squadre tecniche per verificare le cause del problema e ripristinare la normale circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovi problemi per l’azienda Trotta Bus. Mezzi senza gasolio e fermi in strada questa mattina durante due corse avvenute presso il rione Libertà e il quartiere Capodimonte. Questa situazione si era verificata già a gennaio scorso ed oggi si è ripetuto lo stesso copione con l’aumento del costo del carburante che ha probabilmente inciso su questo tipo di problematica interna all’azienda di via Santa Colomba. Intanto i sindacati sono pronti ad una nuova battaglia per gli autisti sospesi una decina di giorni fa e reintegrati solo ieri. Come si ricorderà, i conducenti protestarono per una asserita scarsa manutenzione dei mezzi con conseguente mancanza di sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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