Troppi disservizi per la montagna Ma la Tim promette di risolverli

Il vice presidente del Consiglio Regionale ha incontrato i rappresentanti di Tim per discutere dei problemi di copertura telefonica nella zona montana. Durante l'incontro, sono stati analizzati i disservizi che interessano il territorio e le soluzioni possibili. Tim ha assicurato che si impegnerà a risolvere le criticità segnalate, senza però indicare tempistiche precise. La questione riguarda diverse aree del territorio interessate da problemi di connessione.

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