Troppi disservizi per la montagna Ma la Tim promette di risolverli
Il vice presidente del Consiglio Regionale ha incontrato i rappresentanti di Tim per discutere dei problemi di copertura telefonica nella zona montana. Durante l'incontro, sono stati analizzati i disservizi che interessano il territorio e le soluzioni possibili. Tim ha assicurato che si impegnerà a risolvere le criticità segnalate, senza però indicare tempistiche precise. La questione riguarda diverse aree del territorio interessate da problemi di connessione.
Il vice presidente del Consiglio Regionale Giacomo Rossi, ha tenuto un incontro con i vertici enti locali di Tim relativamente ai disservizi telefonici del Territorio. "Da troppo tempo – dice Rossi – il nostro territorio subisce disservizi telefonici su linea fissa e mobile. In tanti casi interloquisco con i vari operatori ma i problemi troppo spesso permangono ed in caso di maltempo si aggravano. Ho richiesto ed ottenuto un incontro con i vertici nazionali Tim enti locali per segnalare i ripetuti disservizi che partono spesso dai tralicci del Monte Nerone che servono gran parte del Territorio. Oltre a questo ho segnalato alcune zone d’ombra...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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