Riposto il sindaco Vasta scrive alla Sie | Troppi disservizi pronti ad agire a tutela dei cittadini

I disservizi non riguardano soltanto Riposto ma interessano numerosi comuni della provincia coinvolti nel passaggio di gestione Il sindaco di Riposto Davide Vasta ha inviato una formale diffida alla Sie, società che dallo scorso novembre gestisce il servizio idrico integrato, per segnalare le gravi criticità riscontrate sul territorio comunale a seguito del passaggio di consegne. Nella lettera il primo cittadino evidenzia numerosi disservizi: mancata lettura dei contatori con conseguente emissione di bollette errate, ritardi nella riparazione dei guasti alla rete idrica e fognaria, difficoltà e lentezze nel rilascio delle autorizzazioni allo scarico, mancata presa in carico del depuratore consortile, ritardi nella voltura delle utenze, oltre all’assenza di un front office e di un adeguato canale di comunicazione con cittadini e istituzioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

