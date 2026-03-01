Durante i raid congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la Guida Suprema Ali Khamenei è stato ucciso. Trump ha dichiarato di aver vinto, mentre l’Iran ha promesso di rispondere con una forza mai usata prima. L’attacco ha portato alla morte di Khamenei e ha acceso nuove tensioni nella regione, con i paesi coinvolti che dichiarano intenzioni contrastanti.

"Abbiamo ucciso Khamenei, ma la guerra andrà avanti". Trump esulta, ma l'Iran promette vendetta: "Pagherete un prezzo altissimo La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è morto durante i potenti raid contro l’Iran lanciati dalle forze congiunte di Stati Uniti e Israele. A darne notizia, con un euforico post su Truth Social, è stato il presidente americano Donald Trump, dichiarando che l’uomo al comando dell’Iran da ben 37 anni “era una delle persone più malvagie della storia. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Abbiamo ucciso Khamenei, ma la guerra andrà avanti”. Trump esulta, ma l’Iran promette di vendicarsi con “una forza mai usata prima”

Leggi anche: Iran, Khamenei è stato ucciso. Nuova ondata di attacchi a Teheran. Pezeshkian: «La vendetta è un dovere». Larijani: «Colpiremo Usa e Israele con una forza mai vista prima» | La strage delle bambine

L’Iran conferma la morte di Khamenei. Trump: “Minacciano di colpirci? Reagiremo con una forza mai vista prima”. Pakistan, tentato assalto al consolato Usa: 6 vittimeIsraele e gli Stati Uniti hanno agito contro l’Iran “perché era necessario, perché il regime di Teheran non ci ha lasciato alternative”.

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Ucciso Khamenei: un triumvirato per gestire la successioneIl segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha annunciato oggi l'avvio delle procedure previste dalla Costituzione per la scelta della nuova Guida in ... unionesarda.it

Khamenei è morto. Teheran conferma: 40 giorni di lutto. Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi. L’Iran attacca Israele e basi Usa. Nuove esplosioni e paura a Dubai e DohaDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... quotidiano.net

Ore 9.30, missili di Usa e Israele sull'Iran. In serata l'annuncio di Trump: «Abbiamo ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo» |La riposta di Teheran: i droni su Dubai, esplosioni a Tel Aviv x.com

