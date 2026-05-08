Sabato 9 maggio l’Inter, appena incoronata campione d’Italia, scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio. La partita, che si svolgerà nello stadio romano, rappresenta un'anticipazione della finale di Coppa Italia prevista per mercoledì 13 maggio. Per questa sfida, è stato scelto l’arbitro Abisso. La partita si svolgerà in un clima di attesa e tensione, con le due squadre pronte a scendere in campo.

L’ Inter neo Campione d’Italia torna in campo sabato 9 maggio all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio in quello che si preannuncia un antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio. Entrambe le squadre puntano molto all’obiettivo Coppa, probabile quindi un ampio turnover da parte di entrambe le formazioni. Abisso come primo arbitro, Massa al Var. Sarà Rosario Abisso a fischiare sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma. Palermitano classe 1985, Abisso ha esordito in Serie A nel gennaio 2015 in un Chievo Verona-Torino 0-0. Tra il 2022 e il 2023, nell’ambito di una collaborazione tra l’AIA e la Federazione Cipriota, ha diretto anche due gare dei play-off del massimo campionato cipriota e in altre due è stato designato come assistente Var.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Lazio-Inter: designato Abisso per il big match dell’Olimpico

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