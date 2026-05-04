Lazio-Inter di campionato senza laziali e interisti all' Olimpico | l' annuncio

Per la partita di campionato tra Lazio e Inter, non si terranno tifosi delle due squadre allo stadio Olimpico. La decisione deriva dalla protesta in corso dei tifosi biancocelesti contro il presidente della società, mentre i sostenitori nerazzurri non saranno presenti a causa del rapporto di solidarietà tra le due tifoserie. La scelta è stata comunicata ufficialmente prima dell'incontro.

Niente tifo laziale e interista per Lazio-Inter di campionato. Il motivo? La protesta continua dei biancocelesti contro Lotito e la “solidarietà” dei nerazzurri in virtù del gemellaggio che lega le due tifoserie. Questo è quanto annunciato dal tifo organizzato del club capitolino che continua a.🔗 Leggi su Romatoday.it

L'INTER BATTE LA LAZIO E SI PRENDE LA VETTA! #InterLazio #Inter

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