Trieste tra colli e mare | il fascino verticale delle sue scalinate
A Trieste, tra i colli e il mare, le scalinate rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio urbano. La scalinata Medaglie d'Oro ha un sistema idraulico nascosto sotto, mentre la scala di via Ciamician richiama le strade di Lisbona. Questi percorsi sono parte integrante della città, collegando diverse zone e creando un particolare fascino verticale. La loro presenza si integra con il paesaggio collinare e marino che circonda la città.
? Domande chiave Quale segreto idraulico si nasconde sotto la scalinata Medaglie d'Oro?. Perché la scala di via Ciamician ricorda le strade di Lisbona?. Cosa si trova sotto la struttura in cemento della scala Reni?. Come hanno influenzato le scale la divisione sociale tra i quartieri?.? In Breve Scala dei Giganti ristrutturata dai Berlam nel 1906 con doppia rampa elicoidale.. Via Reni ospita il museo dello Speleovivarium in un ex rifugio antiaereo.. Lavori comunali in via Reni avviati il 15 aprile per drenaggio e arenaria.. Scala Bonghi del 1927 collegava case-giardino operaie e colletti bianchi.. A Trieste, la geografia urbana si misura attraverso un costante saliscendi di gradini e pendenze che caratterizza la vita quotidiana tra i colli e il mare.🔗 Leggi su Ameve.eu
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