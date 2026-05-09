Trieste tra colli e mare | il fascino verticale delle sue scalinate

A Trieste, tra i colli e il mare, le scalinate rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio urbano. La scalinata Medaglie d'Oro ha un sistema idraulico nascosto sotto, mentre la scala di via Ciamician richiama le strade di Lisbona. Questi percorsi sono parte integrante della città, collegando diverse zone e creando un particolare fascino verticale. La loro presenza si integra con il paesaggio collinare e marino che circonda la città.

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