Durante un fine settimana a Trieste, si può scoprire una città meno turistica, tra caffè storici, mostre di moda e pranzi vista mare. L’itinerario include anche il rito del buffet e visite a luoghi meno frequentati. Il viaggio in treno da Milano dura diverse ore e attraversa la pianura, con il paesaggio che cambia quando si avvicina alla destinazione, segnando l’arrivo in città.

Il viaggio in treno partendo da Milano è una lunga, meditativa parentesi che scivola placida attraverso la pianura, ma sai esattamente di essere arrivato quando la luce cambia e il paesaggio, all’improvviso, si spacca in due. Dal lato sinistro del finestrino si erge la nuda e aspra roccia calcarea del Carso; dal lato destro, invece, una lussureggiante vegetazione mediterranea si apre a sipario, lasciando esplodere le prime, abbaglianti sciabolate blu del mare Adriatico. Trieste ti accoglie così: con quel filo di Bora che ti pulisce l’aria nei polmoni e un orizzonte sterminato. Basta un weekend, specialmente ora che i ponti di primavera di aprile e maggio inaugurano la bella stagione, per farsi rapire dall’atmosfera struggente di questa città di confine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un weekend nella Trieste meno scontata: tra caffè storici, mostre di moda, pranzi al mare e il rito del buffet. L’itinerario perfetto per i ponti di primavera

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