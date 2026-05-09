Evento da non mancare per i fan di Cesare Cremonini questa sera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona. Sul palco salirà Logico 2.0, tribute band che rende omaggio all’universo musicale del cantatuore bolognese, uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana contemporanea. ‘Vorrei. raccontarti Cesare’, questo il titolo dello spettacolo, è un racconto in musica che attraversa le canzoni più amate dell’ex leader dei Lunapop, restituendone l’intensità emotiva, le atmosfere e la forza narrativa. Ogni brano diventa parte di un percorso che unisce ricordi, parole e melodie, creando un’esperienza coinvolgente e autentica per il pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tributo a Cesare Cremonini con la band "Logico 2.0"

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