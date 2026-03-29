Cesare Cremonini compie 46 anni | festa con Valentino Rossi e pioggia di auguri sui social | VIDEO

Il cantante e musicista italiano ha compiuto 46 anni il 27 marzo. In occasione del suo compleanno, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha ringraziato amici, fan e colleghi per gli auguri ricevuti. Tra i festeggiamenti, si è anche condiviso un video. La giornata è stata accompagnata da pioggia e da un incontro con il pilota di MotoGP.

Il cantante bolognese ringrazia fan e amici per il compleanno: torta musicale, video emozionanti e celebrazioni con grandi nomi dello spettacolo e tanti amici “Grazie a tutti per i tantissimi auguri. 46 è un bel numero. Vi voglio bene”. Con queste parole Cesare Cremonini ha ringraziato amici, fan e colleghi per l’affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno, festeggiato il 27 marzo. Un messaggio semplice ma carico di significato, accompagnato da foto e video della serata che hanno rapidamente conquistato i social, superando i 114mila “mi piace”. Quel “46 è un bel numero” non è passato inosservato. In molti hanno letto un chiaro riferimento all’amico di lunga data Valentino Rossi, che proprio con quel numero ha scritto pagine di storia nel motociclismo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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