Tribunale in centro per fare la cittadella giudiziaria e concorso di idee per l' ex San Camillo | la proposta di Colantonio e Bucci Lega

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Chieti dovrebbe rimanere nel centro storico e ampliarsi per ospitare nuovi uffici, secondo le proposte di alcuni esponenti politici. Si prevede la creazione di una cittadella giudiziaria nell’ex complesso di San Camillo, con un concorso di idee volto a definire il progetto. La proposta è stata avanzata da rappresentanti della Lega, che hanno sottolineato la necessità di mantenere la sede nel cuore della città e di ampliare gli spazi.

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"Il tribunale di Chieti non solo deve restare nel centro storico, ma va anche ampliato per accogliere nuovi uffici e diventare il fulcro di una vera e propria cittadella giudiziaria. Per l'ex ospedale San Camillo, invece, dove si vorrebbe trasferirlo, si potrebbe avviare un concorso di idee per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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