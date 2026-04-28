Centro per l’Autismo di Avellino | la proposta di dedicarlo al dott Camillo Vittozzi

È stata avanzata una proposta per intitolare il Centro per l’Autismo di Avellino al dottor Camillo Vittozzi. La proposta è stata presentata dal Gruppo Territoriale di Avellino e viene ufficialmente comunicata attraverso un comunicato stampa. La decisione non è ancora stata presa e resta in attesa di eventuali deliberazioni ufficiali.

Accogliamo la proposta di intitolare al dott. Camillo Vittozzi il Centro per l’Autismo.Gruppo Territoriale AvellinoComunicato StampaAccogliamo la proposta di intitolare al dott. Camillo Vittozzi il Centro per l’Autismo.Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Centro per l’autismo di Avellino: opposizione formale all’archiviazione del casoUna vicenda che si trascina da più di venti anni, segnando l'attesa di una comunità che, fino a oggi, non ha visto realizzarsi una struttura... Avellino, Perrotta: “Eviteremo il fallimento di ACS. Centro per l’autismo? Presto l'inaugurazione”Avellino, le parole del commissario straordinario a margine della festa di San Modestino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aiello del Sabato: i ragazzi di Pianeta Autismo in visita alla Caserma dei Carabinieri; Avellino, il commissario Perrotta: Il Centro per l'autismo è pronto, la nuova Dogana apre (Guarda il video); L'ASSOCIAZIONE ROSA SAMNIUM DI BENEVENTO E IL DOTT. CARLO IANNACE UNITI NEL SOSTEGNO ALL'AUTISMO; Milano, un nuovo hub per portare al lavoro i giovani con autismo. Centro per l’Autismo, il M5S Avellino sostiene l’intitolazione al dottor Camillo VittozziIl Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza la proposta delle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico di intitolare al dott. Camillo Vittozzi, neurop ... irpinianews.it Centro per l’autismo, Pizza: Troppe occasioni perse«Una struttura sociosanitaria essenziale per l’intera provincia, necessaria per dare risposte concrete a centinaia di famiglie e di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, che per troppi anni è ... irpinianews.it Carabinieri aprono le porte ai ragazzi di "Pianeta Autismo": visita alla Caserma di Aiello del Sabato tra inclusione e sorrisi Leggi la notizia su Avellinotoday Link nel primo commento - facebook.com facebook