Centro per l’Autismo di Avellino | la proposta di dedicarlo al dott Camillo Vittozzi

Da avellinotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avanzata una proposta per intitolare il Centro per l’Autismo di Avellino al dottor Camillo Vittozzi. La proposta è stata presentata dal Gruppo Territoriale di Avellino e viene ufficialmente comunicata attraverso un comunicato stampa. La decisione non è ancora stata presa e resta in attesa di eventuali deliberazioni ufficiali.

Accogliamo la proposta di intitolare al dott. Camillo Vittozzi il Centro per l’Autismo.Gruppo Territoriale AvellinoComunicato StampaAccogliamo la proposta di intitolare al dott. Camillo Vittozzi il Centro per l’Autismo.Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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