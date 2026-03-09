Presentata la proposta vincitrice del concorso di idee per il marchio della Città di Veroli

Venerdì scorso, nella Sala Trulli, è stata presentata la proposta vincitrice del concorso di idee per il nuovo marchio della Città di Veroli. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, aveva l’obiettivo di creare un segno grafico che rappresentasse il patrimonio e le prospettive di sviluppo del territorio. La proposta scelta sarà adottata come simbolo ufficiale della città.

Oltre 200 idee provenienti da diverse parti d'Italia, a testimonianza dell'interesse e dell'attenzione suscitati dall'iniziativa. Al termine del percorso di valutazione, la Commissione ha individuato come vincitore il progetto realizzato da Alessia D'Aniello, che attraverso un linguaggio essenziale fatto di colori e forme pulite ha saputo interpretare con efficacia il tema del concorso. "Vogliamo legare l'immagine di Veroli a un'identificazione chiara.