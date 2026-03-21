Triathlon Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World Cup

Oggi si è disputata a Haikou, in Cina, la tappa della World Triathlon Cup 2026. Oliver Conway ha conquistato la vittoria nella gara maschile, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti da diversi paesi. La competizione ha coinvolto le discipline di nuoto, ciclismo e corsa, con i partecipanti che hanno affrontato il percorso previsto sul circuito cittadino.

Inizia ad entrare nel vivo la stagione del triathlon a livello internazionale. N ella mattinata odierna, infatti, sono andate in scena le gare valevoli per il round di Haikou (Cina) della World Triathlon Cup 2026. Si è gareggiato su distanza sprint. Nella gara maschile il successo è andato al britannico Oliver Conway con il tempo complessivo di 51:00 con un margine di vantaggio di 2 secondi sul tedesco Tim Hellwig, mentre completa il podio un altro britannico, Hugo Milner a 5 secondi. Quarta posizione per lo spagnolo David Cantero del Campo a 14 secondi dalla vetta, quinta per un ennesimo britannico, Brandon Pye a 15, mentre in sesta troviamo il francese Baptiste Passemard a 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World Cup Articoli correlati Triathlon, Beatrice Mallozzi in top 15 nella gara sprint della World Cup di HaikouLa seconda tappa stagionale della World Cup 2026 di triathlon si è disputata nel cuore della notte italiana ad Haikou, in Cina: ancora una volta la... Haikou: Isakova vince, Mallozzi 15° nella World CupLa seconda tappa della Coppa del Mondo di triathlon 2026 si è svolta nella notte tra sabato e domenica ad Haikou, in Cina. Contenuti utili per approfondire Oliver Conway Triathlon, Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World CupInizia ad entrare nel vivo la stagione del triathlon a livello internazionale. Nella mattinata odierna, infatti, sono andate in scena le gare valevoli per il round di Haikou (Cina) della World ... oasport.it How Brownlee brothers inspired Conway to world titleOliver Conway says teaming up with his sporting inspiration Jonny Brownlee helped him become Under-23 World Triathlon champion. Conway says watching Brownlee claim triathlon bronze behind his gold ... bbc.com