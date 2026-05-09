Triathlon Laura Lindemann vince a Chengdu nella World Cup Asia Mercatelli prima delle italiane

A Chengdu si sono svolte le gare individuali della tappa cinese della World Cup di triathlon 2026. La vittoria femminile è andata a un’atleta europea, mentre tra le italiane la migliore posizione è stata ottenuta da Asia Mercatelli. La competizione ha visto diverse atlete affrontarsi sulla distanza stabilita, con alcuni cambi di leadership durante le fasi di corsa e nuoto.

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Si sono disputate le gare individuali per quanto riguarda la tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Domani, infatti, il programma della tappa cinese vedrà la gara di staffetta mixed relay alle ore 14.00 locali, quindi le ore 07.00 italiane. La prova femminile ha visto il successo della tedesca Laura Lindemann con il tempo complessivo di 55:27 dopo un finale testa a testa con la atleta indipendente Valentina Riasova mentre completa il podio cinese la britannica Kate Waugh con un solo secondo di distacco dalle prima due della classe. Quarta posizione a 2 secondi dalla vetta per la spagnola Sara Guerrero Manso, quinta per la portoghese Mariana Vargem a 3 secondi, mentre in sesta troviamo la britannica Sian Rainsley a 8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Laura Lindemann vince a Chengdu nella World Cup. Asia Mercatelli prima delle italiane ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Triathlon, Luke Willian vince la tappa di Chengdu della World Cup. Azzano primo degli italianiSono andate in archivio le gare individuali per quanto riguarda la tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande provaLa stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza.