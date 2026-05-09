Nel triathlon di Caldaro, Fouchard ha conquistato la vittoria con un margine di soli quattro secondi, sorprendendo molti. Nel femminile, Zane ha ottenuto il primo posto, battendo la favorita. Durante la gara, Fouchard è riuscito a ribaltare i pronostici sulla corsa, mentre Federico Murero, considerato uno dei favoriti, si è dovuto accontentare di un piazzamento sul podio.

? Punti chiave Come ha fatto Fouchard a ribaltare i pronostici sulla corsa?. Chi ha battuto il favorito Federico Murero sul podio?. Perché l'assenza di vento ha cambiato le strategie in bici?. Come ha fatto Ilaria Zane a confermare il suo primato?.? In Breve Oltre 450 atleti hanno partecipato alla trentasettesima edizione organizzata dalla Ksv Triathlon.. Federico Murero ha concluso la gara al terzo posto dopo la vittoria di Fouchard.. Alice Riebler seconda e Matilde Locatelli terza nel settore femminile dopo Ilaria Zane.. Temperatura dell'acqua a 20 gradi e assenza di vento durante i 40 km ciclistici.. Il francese Basile Fouchard ha conquistato il Triathlon del Lago di Caldaro sabato 09 maggio 2026, superando l’austriaco Thomas Steger con un distacco di soli 4 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Triathlon Caldaro: Fouchard trionfa per 4 secondi, Zane bis nel femminile

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