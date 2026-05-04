Minienduro nel Cilento | Zaira Di Lorenzo trionfa nel femminile

Nel Cilento si è svolta una competizione di minienduro, con Zaira Di Lorenzo che si è aggiudicata la categoria femminile. La gara ha coperto 135 km di sentieri tecnici attraverso il territorio. La vincitrice ha dimostrato una preparazione tecnica adeguata per affrontare le sfide del percorso. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni e si è svolta su un tracciato impegnativo e vario.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Zaira a dominare 135 km di sentieri tecnici?. Quali segreti della preparazione tecnica hanno permesso questa vittoria assoluta?. Chi ha progettato il tracciato per testare la resistenza dei piloti?. Dove si terrà la prossima sfida decisiva per il titolo nazionale?.? In Breve 140 atleti totali e 19 ragazze hanno gareggiato tra il 2 e il 3 maggio.. Percorso tecnico di 135 chilometri organizzato dal Moto Club Centopercento di Oliveto Citra.. Teddy Di Lorenzo e Matteo Tontodimamma coordinano il progetto tecnico del Motoclub Quartapiena.. Prossima sfida decisiva per la classifica fissata a fine maggio a Capo di Ponte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Minienduro nel Cilento: Zaira Di Lorenzo trionfa nel femminile Notizie correlate Curiosità, cigni reali nel Cilento: l'insolito spettacolo nel mare di AgropoliUn gruppo di cigni reali è stato avvistato a ridosso della scogliera del lido azzurro e poi dietro al porto di Agropoli. Fidanzati morti nell’incidente nel Cilento: l’ultima cena, l’inversione di marcia e lo schianto nel dirupoUna serata trascorsa insieme e il viaggio di ritorno verso casa, poi la tragedia.