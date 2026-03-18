Si avvicina il Triathlon di Caldaro | il 9 maggio torna la sfida al via anche il campione Murero

Il 9 maggio si terrà il Triathlon di Caldaro, un evento che vede al via numerosi atleti tra cui il campione Murero. La competizione rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione sportiva primaverile e richiama appassionati da diverse zone. L’organizzazione ha annunciato i dettagli della gara, che si svolgerà tra le strade e le acque del territorio locale.

La nuova stagione del triathlon si avvicina e con essa uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva. Sabato 9 maggio torna infatti il Triathlon Internazionale del Lago di Caldaro, pronto a celebrare la sua 37ª edizione con una gara che negli anni è diventata un punto di riferimento per professionisti e appassionati. Anche per il 2026 l’evento altoatesino si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutta Europa, con iscritti già in arrivo da oltre dieci nazioni. Il format resta quello classico delle distanze olimpiche: 1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, in una prova che unisce resistenza, tecnica e capacità di gestione delle energie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Si avvicina il Triathlon di Caldaro: il 9 maggio torna la sfida, al via anche il campione Murero Articoli correlati Francesco Mottola del Firenze Triathlon è campione del Mondo Winter TriathlonFirenze, 3 marzo 2026 – I Campionati del Mondo di Winter Triathlon - multidisciplina composta da 3 frazioni di 3 sport diversi tutti da svolgere... Ultimissime Inter LIVE: Lautaro si avvicina al rientro, torna in gruppo anche Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.