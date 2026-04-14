al trianon il racconto della leggenda di james senese con peppe lanzetta e lello arena

Al Teatro Trianon Viviani di Napoli si tiene uno spettacolo dedicato alla storia di James Senese, con la partecipazione di Peppe Lanzetta e Lello Arena. L’evento prosegue con il racconto della leggenda musicale, accompagnato da interventi di attori e musicisti. La rappresentazione, della durata di circa due minuti, si inserisce nel ciclo “RiSoNa. Tracce, voci e...”, che prosegue al teatro partenopeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che fino al 18 giugno racconta la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze. Giovedì 16 aprile alle ore 17.30 va in scena il secondo appuntamento della rassegna, dedicato a una delle figure più iconiche della musica napoletana contemporanea: James Senese. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “James Senese. La leggenda di Miano” (ed. Langella) di Peppe Lanzetta, che dialogherà con Lello Arena, Francesca Silvestre e Tony Panico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese con Peppe Lanzetta e Lello ArenaPer il secondo appuntamento della rassegna “RiSoNa”, dedicata alla tradizione della musica campana, al Trianon Viviani il racconto della leggenda di...

“I respiri di James”, al Trianon Viviani l’omaggio a James SeneseIl Trianon Viviani, il teatro pubblico di Forcella, dedica una giornata al grande sassofonista recentemente scomparso.