Al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese con Peppe Lanzetta e Lello Arena

Al Trianon Viviani si è tenuto il secondo evento della rassegna “RiSoNa”, dedicata alla musica campana, con un appuntamento dedicato alla figura di James Senese, figura di spicco della scena musicale locale. La serata ha visto la partecipazione di Peppe Lanzetta e Lello Arena, che hanno contribuito a narrare la storia e il percorso artistico del musicista. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato alla tradizione musicale della regione.

Per il secondo appuntamento della rassegna “RiSoNa”, dedicata alla tradizione della musica campana, al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese. Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che fino al 18 giugno racconta la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze. Giovedì 16 aprile alle ore 17.30 va in scena il secondo appuntamento della rassegna, dedicato a una delle figure più iconiche della musica napoletana contemporanea: James Senese. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “James Senese.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese con Peppe Lanzetta e Lello Arena “I respiri di James”, al Trianon Viviani l’omaggio a James SeneseIl Trianon Viviani, il teatro pubblico di Forcella, dedica una giornata al grande sassofonista recentemente scomparso. Leggi anche: Al Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese