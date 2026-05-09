Una magistrata di Treviso ha presentato il suo libro dedicato alla lotta contro la 'Ndrangheta, focalizzandosi sulle strategie adottate nel Nord-Est. Nel testo vengono analizzate le modalità con cui le forze dell'ordine e le istituzioni cercano di contrastare le organizzazioni criminali presenti nella regione. Il volume approfondisce anche il ruolo delle donne nel combattere la criminalità organizzata, definendole come “custodi” di un fronte di resistenza.

? Domande chiave Come si applicano le strategie calabresi contro la 'Ndrangheta al Nord-Est?. Chi sono le donne custodi che combattono le organizzazioni criminali?. Perché l'esperienza in Calabria è fondamentale per la legalità a Treviso?. Come può la vigilanza civile dei cittadini fermare le minacce sociali?.? In Breve Evento venerdì 8 maggio ore 17 presso Sala Guadagnin a Palazzo Rinaldi Treviso.. Promozione congiunta tra Comune di Treviso e associazione Avviso Pubblico.. Carriera Manzini include incarichi a Lamezia Terme, Catanzaro e Cosenza dal 1991.. Ingresso gratuito per i cittadini fino al raggiungimento della capienza massima.. Venerdì 8 maggio alle ore 17, la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi a Treviso ospiterà la presentazione del libro Donne custodi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: la magistrata contro la ‘Ndrangheta presenta il suo libro

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