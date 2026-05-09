A Treviso, si registra una perdita di circa 14,8 miliardi di euro di capitale umano a causa della fuga dei giovani. Tra le cause segnalate, ci sono affitti di circa 550 euro che spingono i laureati a cercare opportunità all'estero. Inoltre, il mercato immobiliare locale sembra frenare lo sviluppo delle imprese, impedendo loro di crescere e di attrarre nuovi talenti.

? Domande chiave Come può un affitto di 550 euro spingere i laureati all'estero?. Perché il mercato immobiliare trevigiano blocca la crescita delle imprese locali?. Quali sono le sei proposte concrete per fermare l'emorragia di talenti?. Come influisce il turismo breve sulla fuga dei giovani dalla provincia?.? In Breve Quasi metà degli emigranti tra 18 e 34 anni possiede una laurea.. Affitti a Treviso superano i 13 euro al metro quadro.. Lucia De Borteli di Unimpresa collega emigrazione e diritto alla casa.. CNA propone canoni calmierati e sgravi IMU per trattenere i giovani.. Nel 2024 la provincia di Treviso ha registrato la partenza di quasi 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, fuga dei giovani: -14,8 miliardi di capitale umano perso

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giovani in fuga all’estero, l’allarme della Cna; Treviso tra le province da cui i giovani fuggono di più: in un solo anno 2mila giovani all’estero; La Marca produce, giovani in fuga: salari fermi e casa inaccessibile. E' un’emergenza strutturale; Quasi 2.000 giovani trevigiani emigrati nel 2024. CNA Unimpresa Treviso: La fuga è già iniziata.

Lavoro, in un solo anno l’esodo di 2mila giovani dalla Marca: «La metà è laureata»TREVISO - Nel solo 2024 quasi duemila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato la provincia di Treviso per trasferirsi all’estero. Nel 2011 erano stati 386: in tredici ... ilgazzettino.it

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