Puglia innovation valley | Investire nel capitale umano per contrastare la fuga dei cervelli

In Puglia, si parla di un progetto chiamato Innovation Valley, che mira a sviluppare il capitale umano per arginare la fuga di cervelli. Nel frattempo, alcuni distretti del Mezzogiorno stanno migliorando la loro posizione nelle catene internazionali del valore, superando, per la prima volta dall’Unità d’Italia, le aree del Centro-Nord nel digitale e aerospazio. Questi cambiamenti segnano una crescita significativa per il Sud.

Il Mezzogiorno cresce e lo fa in modo storicamente inedito. Per la prima volta dall'Unità d'Italia, alcuni distretti del Sud sono posizionati meglio nelle catene internazionali del valore rispetto a quelli del Centro-Nord, nei settori ad alta crescita del XXI secolo: digitale, aerospazio, farmaceutica, tecnologie verdi. Lo certifica la Banca d'Italia. La tesi presentata dal direttore generale Andrea Ricciardiello è tanto semplice quanto documentata: la Puglia ha oggi a disposizione risorse, strumenti e posizionamento per competere ad alto livello. La variabile che decide se questa opportunità diventa vantaggio strutturale o rimane una stagione favorevole è una sola — il capitale umano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

