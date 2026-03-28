Arrestato sull’A16 il presunto autore della truffa del finto maresciallo a Bari

Nella mattinata del 23 marzo, un giovane proveniente dal Napoletano è stato fermato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Le forze dell’ordine hanno eseguito un arresto con l’accusa di truffa aggravata, rapina e lesioni personali. L’indagine riguarda un episodio avvenuto a Bari, in cui una donna anziana è stata vittima di un tentativo di truffa messo in atto da un uomo che si sarebbe qualificato come maresciallo.

A dare l'allarme è stato il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Bari, la cui segnalazione ha permesso a due equipaggi della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, in servizio di vigilanza autostradale, di intercettare il veicolo. Il conducente corrispondeva alla descrizione fornita nella denuncia e nell'auto erano ancora nascosti i gioielli rubati. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Benevento, valutati i gravi indizi e i precedenti specifici emersi a carico del fermato, è stato disposto l'arresto. L'uomo è stato condotto nel carcere di Benevento. L'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a condanna definitiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Arrestato sull’A16 il presunto autore della “truffa del finto maresciallo” a Bari Articoli correlati Scopre la truffa, lo affronta e lui fugge: arrestato al bar il finto maresciallo di BlevioSi finge carabiniere, tenta di portare via i gioielli, viene scoperto dalla 68enne e fugge: rintracciato pochi minuti dopo in un bar dai carabinieri... Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Aggiornamenti e notizie su Arrestato sull Discussioni sull' argomento Anziana truffata al telefono, poi la fuga con il bottino: l'arresto in autostrada; Nonna, aiutami: anziana raggirata con la truffa del finto nipote, bottino da 100mila euro; Montoro, imprenditori schiacciati dai clan: maxi processo a Salerno per usura mafiosa. Omicidio, arrestato sull’Amiata. Niente estradizioneLa corte d’Appello di Firenze ha negato l’estradizione in Grecia di un cittadino pakistano di 27 anni arrestato a Siena lo scorso 10 dicembre in un Cas sull’Amiata, destinatario di un mandato di ... lanazione.it L'uomo è stato arrestato sabato dopo aver pubblicato una storia su Instagram nella quale ha denigrato un'importante festa religiosa celebrata sull'isola. - facebook.com facebook Abusi su una bimba, arrestato finto ginecologo santone e la mamma. L'interrogatorio: «Convinta che la curasse» x.com