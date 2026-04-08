Da ieri mattina, i lavori di Publiacqua hanno preso il via in via Sem Benelli, una delle arterie principali e più trafficate di Montale. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo acquedotto e di un sistema di fognatura aggiornato. Il cantiere coinvolge una vasta area della strada, che rimarrà interessata dai lavori nelle prossime settimane. La riqualificazione riguarda le reti idriche e fognarie esistenti, sostituendole con nuove infrastrutture.

E’ iniziato ieri mattina un grosso intervento di Publiacqua su via Sem Benelli, una delle strade più importanti e transitate di Montale. Verrà sostituita la conduttura dell’ acquedotto e la fognatura con il rifacimento di tutti gli allacciamenti su tutta la strada, dalla rotatoria della Smilea fino alla rotatoria della Rotonda all’incrocio con via Gramsci. Da ieri e fino al 30 aprile il cantiere interesserà il primo tratto, quello tra la rotatoria della Smilea fino all’incrocio con via Ippolito Nievo. La circolazione è stata radicalmente modificata con l’istituzione di un senso unico in quel tratto di strada in direzione nord-sud. Per i veicoli che transitano da Sud a Nord è stato indicato un percorso alternativo che aggira il punto interessato dai lavori passando passa da via Martiri della Libertà e da via Gramsci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquedotto e fognatura nuovi. Maxi cantiere in via Sem Benelli

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