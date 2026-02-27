Trento vs Lumezzane | ecco i convocati gialloblu per la sfida di Serie C

L'AC Trento ha annunciato i giocatori convocati per la partita di Serie C contro il Lumezzane. La squadra si prepara all'incontro con l'obiettivo di ottenere una vittoria, e i nomi dei convocati sono stati comunicati ufficialmente. La sfida si svolgerà a Trento e vedrà i gialloblù scendere in campo con la rosa scelta dall'allenatore.

La squadra dell'AC Trento si prepara ad affrontare un importante appuntamento al Briamasco. Domani, il team guidato da mister Tabbiani sarà in campo per misurarsi con il Lumezzane. Questa partita, valida per il ventinovesimo turno della Serie C Sky Wifi, rappresenta un momento cruciale per i gialloblù, che dopo aver accumulato quattro vittorie consecutive, puntano a mantenere alta la loro striscia di risultati positivi. Il fischio d'inizio è previsto per le 17.30, e le aspettative tra il pubblico e la dirigenza sono elevate.