Trentasette misure firmate dal questore per blindare la sicurezza in tutto il Salento

Da lecceprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Lecce, le autorità hanno adottato trentasette nuove misure per rafforzare la sicurezza nel territorio. Questa operazione segue un’intensificazione delle attività di controllo e di contrasto alla criminalità, che si è verificata nell’ultimo periodo. Le misure sono state firmate dal questore e riguardano diverse aree e modalità di intervento. La decisione mira a garantire una presenza più capillare delle forze dell’ordine sul territorio.

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LECCE – L’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa nella provincia di Lecce ha registrato un’accelerazione nell’ultima settimana. Il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha infatti adottato trentasette provvedimenti di prevenzione, una cifra che testimonia.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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