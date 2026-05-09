Trentasette misure firmate dal questore per blindare la sicurezza in tutto il Salento

Nella provincia di Lecce, le autorità hanno adottato trentasette nuove misure per rafforzare la sicurezza nel territorio. Questa operazione segue un’intensificazione delle attività di controllo e di contrasto alla criminalità, che si è verificata nell’ultimo periodo. Le misure sono state firmate dal questore e riguardano diverse aree e modalità di intervento. La decisione mira a garantire una presenza più capillare delle forze dell’ordine sul territorio.

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