Sicurezza a Lecco Gattinoni | Al via misure concrete decise con prefetto e questore

Il sindaco di Lecco annuncia l’avvio di misure concrete per la sicurezza, frutto di un accordo con il prefetto e il questore. Questa decisione arriva in seguito a un episodio di cronaca che ha coinvolto un giovane di 20 anni, ucciso con un coltello, e alla successiva istituzione di una zona rossa in stazione. Le misure sono state annunciate pubblicamente per rafforzare la sicurezza in città.

Il sindaco di Lecco torna a parlare di sicurezza dopo il terribile fatto di cronaca dei giorni scorsi con un giovane di 20 anni morto accoltellato, e la scelta di istituire una zona rossa in stazione. Nella sua consueta newsletter settimanale, Mauro Gattinoni rilancia inoltre l'appello al Governo per investire di più nelle forze dell'ordine in termini di personale, mezzi e formazione. “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un fatto grave: l’aggressione tra due giovani, proprio nel centro città - scrive Mauro Gattinoni - Per questo, insieme alla vicesindaco Simona Piazza, abbiamo chiesto immediatamente la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Salvini a Torino: emergenza sicurezza richiede misure immediate e deciseIl leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un appello urgente a Torino, dove ha tenuto un comizio che ha messo al centro del dibattito la...

Sicurezza a Parma, il questore: "Più controlli e risposte concrete ai cittadini"Un impegno crescente sul fronte della sicurezza urbana e del controllo del territorio, calibrato non solo sui dati statistici ma soprattutto sulle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicurezza a Lecco Gattinoni Al via....

Temi più discussi: Omicidio a Lecco, Gattinoni dopo il Comitato per la sicurezza: Servono uomini, mezzi e azioni mirate; Accoltellamento a Lecco, il Comune: Convocazione urgente del Tavolo di sicurezza; Accoltellamento: Sindaco e Vice chiedono un tavolo urgente sulla sicurezza; Zona rossa in stazione dopo l'omicidio, il Comune: Potenziamento importante.

La zona rossa costa troppo, a Lecco è polemica dopo l’omicidio: Mancano i soldi per i militariIl sindaco Gattinoni attaccato dall’opposizione dopo l’ultima violenza a due passi dalla stazione: Lo Stato è il titolare dell’ordine pubblico, non risultano stanziamenti per l’attivazione di questa ... msn.com

Sicurezza a Lecco: dopo il grave episodio, arriva il pugno duro in zona stazioneSi è svolto, mercoledì 5 Marzo, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto dal Sindaco ... resegoneonline.it

Difficile garantire sicurezza quando qualcuno rispedisce gente così in Italia. - facebook.com facebook

Entrano illegalmente in Italia, commettono reati di vario tipo, dallo spaccio di droga alle violenze sessuali, ma il Governo non li può rimpatriare a causa di sentenze surreali. La sicurezza dei cittadini non può restare ostaggio di decisioni incomprensibili. x.com